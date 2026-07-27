Мария Шерстяных устроилась в суд Богучарского района Воронежской области

Мария Шерстяных стала новой судьей в Богучарском районе Воронежской области. Информация об этом размещена 27 июля федеральном портале официального опубликования правовых актов.

Назначение подписал лично президент РФ Владимир Путин. Документ был официально опубликован 27 июля.

Напомним, что в декабре прошлого года Мария Шерстяных откликнулась на вакансию судьи в райцентре, а региональная Квалификационная комиссия судей одобрила ее кандидатуру.

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