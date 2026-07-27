Несовершеннолетний воронежец забрал у 50-летней предпринимательницы свыше 3,5 миллионов

Фигурант получал инструкции от неизвестного «куратора», забирал наличные у жертв и сразу передавал их другим людям для перевода в криптовалюту. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже полиция поймала 17-летнего студента, который работал курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

С конца июня по середину июля аферисты обманывали 50-летнюю руководительницу коммерческой фирмы. Они звонили ей под предлогом «проверки подлинности денег» и оказывали сильное психологическое давление.

Следуя их инструкциям, женщина трижды встречалась с курьером в разных районах города (на улице или в кафе) и отдавала ему наличные (включая валюту) и ювелирные украшения.

В итоге потерпевшая лишилась более 3,5 миллионов рублей.

Задержанный оказался студентом местного вуза. Он рассказал полицейским, что просто нашел заработок через интернет. По его словам, он получал инструкции от неизвестного «куратора», забирал наличные у жертв и сразу передавал их другим людям для перевода в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Студенту грозит до десяти лет тюрьмы.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.