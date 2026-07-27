Воронежец лишил квартир восемь человек

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Суд признал 40-летнего воронежца виновным по двум статьям уголовного кодекса – за мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере.

С мая 2016 года по апрель 2018 года фигурант обманным путем получил право собственности на жилые помещения восьми потерпевших под видом заключения сделок о предоставлении кредитов под залог недвижимости. При этом собственники квартир заведомо были неспособны вернуть долг и лишались жилья, а условия кредитования были кабальными. Также выяснилось, что стоимость объектов недвижимости значительно превышала сумму займа.

Суд также установил, что фигурант попытался похитить денежные средства у двух граждан на общую сумму свыше миллиона рублей.

В результате мошеннических действий подсудимого восемь человек остались без недвижимости, для четырех из них квартира была единственной. Общая сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей.

В ходе следствия один из договоров купли-продажи признали недействительным. С целью обеспечения исковых требований на имущество подсудимого был наложен арест на сумму 15,5 миллиона рублей.

Суд вынес ему приговор в виде 13 лет колонии общего режима. Иски других потерпевших будут рассмотрены в гражданских судах.