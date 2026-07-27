Желтый уровень погодной опасности объявили в Воронежской области

Опасное атмосферное явление ожидается в отдельных районах нашего региона с 18:00 28 июля до 6:00 29 июля. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Информация об этом размещена 27 июля на прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа на сайте Гидрометцентра РФ.

Опасное атмосферное явление ожидается в отдельных районах нашего региона с 18:00 28 июля до 6:00 29 июля.

Напомним, что 27 июля в Воронежской области пройдут сильные ливни, грозы, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

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