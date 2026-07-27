Жительница Воронежской области продала мошенникам свои банковские карты

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

18-летнюю жительницу Семилук Воронежской области уличили в причастности к мошеннической схеме. По версии следствия, в ноябре и декабре прошлого года девушка передала неизвестным лицам оформленные на ее имя банковские карты. За это ей заплатили 12 тысяч рублей.

Позже эти карты «засветились» в мошеннической схеме. На них поступили похищенные у москвички аферистами деньги. Владелицу карт нашли и привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Полученные фигуранткой деньги за карты конфискованы в доход государства.