Молодежка воронежского «Факела» проиграла казанскому «Рубину»

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

В Воронеже на стадионе «Локомотив» состоялся матч 16 тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Факел» принимал казанский «Рубин». Исход встречи решил один точный удар гостей – на 59-й минуте отличился Риваль Гумеров. Итог – 1:0 в пользу татарстанского клуба.

Таким образом, «Факел-М» потерпел 13-е поражение и теперь единолично занимает последнее место с девятью очками. На два балла от воронежцев оторвалось махачкалинское «Динамо».

В тройке лидеров располагаются «Краснодар» (37), ЦСКА и питерский «Зенит» (по 35).

Теперь 31 июля воронежцы сыграют дома с махачкалинцами. Начало поединка в 17:00.

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