Пятимиллионный долг накопили две воронежских УК за электроэнергию

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Две воронежских УК накопили просроченной задолженности по договорам поставки электроэнергии более, чем на 5 миллионов рублей. Нарушение выявила во время проверки прокуратура.

В контролирующем ведомстве выяснили, что ООО «УК «ЖКС» и ООО «УК «КБД» полученные от граждан денежные средства за оказание коммунальной услуги по электроснабжению на содержание общедомового имущества в многоквартирных домах перечисляли гарантирующему поставщику не в полном объеме, а расходовали на иные нужды, не связанные с погашением образовавшейся задолженности.

По материалам прокурорской проверки в полиции возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием.