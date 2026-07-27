Второе золото на чемпионате России завоевала воронежская легкоатлетка

Светлана Аплачкина. Фото из соцсетей спортсменки.

В Екатеринбурге финишировал чемпионат России-2026 по легкой атлетике. Второе золото на турнире выиграла уроженка Лискинского района Светлана Аплачкина. На дистанции 1 500 метров наша спортсменка показала результат 4 минуты 15,85 секунды. Серебряная призерка Яна Перепелица (Краснодарский край) уступила Свете 11 сотых секунды, а финишировавшая третьей Анна Щагина (Москва) отстала от Аплачкиной на 62 сотые.

Напомним, что ранее Светлана Аплачкина завоевала золотую медаль на дистанции 5 000 метров. Это ее уже пятый золотой дубль на главном старте страны кряду. В 2022 году воронежская бегунья дважды выиграла в Чебоксарах, в 2023 – в Челябинске, в 2024 – в Екатеринбурге, в 2025 – в Казани.

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