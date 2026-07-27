Каждый третий земельный участок в Воронеже используется с нарушениями

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронеже в ходе масштабной инвентаризации установили, что каждый третий земельный участок используется с нарушением. Это нецелевое использование, самовольное занятие прилегающих территорий, несоответствие фактического использования условиям договоров.

Собственникам установили сроки для добровольного устранения нарушений. В противном случае власти грозят применением наказаний, в том числе – судами.

Бесхозные территории будут вовлекать в хозяйственный оборот. Часть из них используют для формирования новых участков под индивидуальное жилищное строительство, прежде всего для многодетных семей и семей участников специальной военной операции.