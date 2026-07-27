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НовостиПроисшествия27 июля 2026 9:35

Житель воронежского села вырастил на участке 22 куста конопли

Мужчине грозит два года колонии
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

22 куста конопли обнаружили оперативники на участке в частном доме в селе Осадче Репьевского района Воронежской области. Хозяин дома заботился и ухаживал за растениями.

Кусты изъяли и направили на экспертизу, которая установила, что они являются наркосодержащими растениями рода конопля.

В отделе полиции подозреваемый признался, что выращивал плантацию для личных целей. По факту возбудили уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.