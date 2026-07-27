Житель воронежского села вырастил на участке 22 куста конопли

Фото ГУ МВД по области

22 куста конопли обнаружили оперативники на участке в частном доме в селе Осадче Репьевского района Воронежской области. Хозяин дома заботился и ухаживал за растениями.

Кусты изъяли и направили на экспертизу, которая установила, что они являются наркосодержащими растениями рода конопля.

В отделе полиции подозреваемый признался, что выращивал плантацию для личных целей. По факту возбудили уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.