Четыре воронежских судьи решили уйти на пенсию

Фото из архива "КП". Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области четыре судьи решили уйти на пенсию. В Железнодорожном районном суде в отставку подали заместитель руководителя Нина Исакова и судья Валерий Александров. Они доработают до 5 октября. В Коминтерновском районном суде 1 октября завершит трудовую деятельность судья Наталья Берлева. Мировой судья Левобережного района Александр Барсуков покинет пост 8 августа.

29 июля коллегия судей официально рассмотрит их заявления.

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