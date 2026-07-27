В воронежском микрорайоне «Озерки» пьяный водитель сбил двух пешеходов на тротуаре

Фото ГУ МВД по области

Вечером 26 июля в воронежском микрорайоне «Озерки» «Лада Нива» сбила двух пешеходов. Авария произошла около 21 часа у дома №5 по улице Шидловского. По данным ГИБДД, автомобилем управлял 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения (1,143 мг/л).

Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел на тротуар, где в этот момент находились 41 - летний мужчина и 40-летняя женщина. «Нива» сначала сбила пешеходов, а потом протаранила припаркованный у края проезжей части дороги автомобиль «ГАЗ».

В результате ДТП пешеходы получили травмы и на «скорой» были доставлены в медицинское учреждение.

На водителя составили протокол за пьяное вождение. Судя по размещенным в соцсетях кадрам с камер наружного видеонаблюдения, мужчина не мог даже без посторонней помощи стоять на ногах. По факту ДТП проводится проверка.