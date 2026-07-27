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НовостиОбщество27 июля 2026 6:46

В Воронежской области сняли с продажи сигареты без маркировки

14 пачек табачных изделий отправили на уничтожение
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы управления Роспотребнадзора по Воронежской области во время проверки обнаружили в торговой точке одного из ИП в реализации сигареты без средств идентификации, а также никотиносодержащую продукцию, которая на момент проверки выбыла из государственной информационной системы маркировки оборота товаров.

На основании этого инспекторы изъяли из оборота 31 пачку сигарет и направили в суд материалы проверки для принятия решения. Суд признал владельца торговой точки виновным и назначил ему наказание в виде предупреждения. А арестованные товары в количестве 14 единиц отправили на уничтожение.