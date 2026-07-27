Воронежец продает книгу Жириновского с его автографом за 11 тысяч

Житель Рамони Воронежской области на сайте бесплатных объявлений выставил на продажу книгу Владимира Жириновского «Мы возродим Великую Россию» 1997 года выпуска. Экземпляр примечателен тем, но известный политик и лидер ЛДПР оставил на нем свой автограф. Это подтверждается фотографией.

Владелец книги сообщает, что надпись адресована молодежной ячейке ЛДПР Рамонского района и сделана 27 декабря 1997 года. Продавец просит за раритет 11 тысяч рублей.

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