Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 6:32

Воронежец продает книгу Жириновского с его автографом за 11 тысяч

Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений
Ирина КАЗАНИНА

Житель Рамони Воронежской области на сайте бесплатных объявлений выставил на продажу книгу Владимира Жириновского «Мы возродим Великую Россию» 1997 года выпуска. Экземпляр примечателен тем, но известный политик и лидер ЛДПР оставил на нем свой автограф. Это подтверждается фотографией.

Владелец книги сообщает, что надпись адресована молодежной ячейке ЛДПР Рамонского района и сделана 27 декабря 1997 года. Продавец просит за раритет 11 тысяч рублей.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.