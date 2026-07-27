В Воронежской области сбили 9 БПЛА 27 июля

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В ночь на 27 июля в небе над одним городом и четырьмя районами Воронежской области сбили девять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Воздушную тревогу в связи с угрозой удара БПЛА объявляли в Богучарском, Бобровском, Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах и городе Борисоглебске. Также по всей области звучали сирены ракетной опасности.

Угроза БПЛА действует в регионе до настоящего времени.