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НовостиПроисшествия27 июля 2026 5:19

В Воронежской области сбили 9 БПЛА 27 июля

Тревогу удара объявляли в пяти районах и одном городе
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 27 июля в небе над одним городом и четырьмя районами Воронежской области сбили девять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Воздушную тревогу в связи с угрозой удара БПЛА объявляли в Богучарском, Бобровском, Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах и городе Борисоглебске. Также по всей области звучали сирены ракетной опасности.

Угроза БПЛА действует в регионе до настоящего времени.