Городские службы проверяют информацию о пострадавших от собак у дома № 6 на Олимпийском бульваре

В Воронеже две девушки якобы подверглись нападению крупных собак в районе дома № 6 на Олимпийском бульваре, когда возвращались из парка «Динамо» по лесной тропинке. Об инциденте и последовавшей реакции городских служб стало известно из публикаций в социальных сетях.

Как сообщили в администрации Воронежа, комиссионные выезды по указанному адресу уже организовывались 24 и 26 июля, однако в ходе этих осмотров животных обнаружить не удалось.

В связи с продолжающимися сигналами о нападениях власти запланировали повторный выезд на 27 июля и призвали очевидцев и пострадавших выйти на связь, оставив контакты по телефону 207-57-60.

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