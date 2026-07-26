Воронежские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

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Воронежские энергетики перевели все службы в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения. По прогнозам синоптиков, 27 июля по региону ударят сильные ливни, грозы, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в правительстве области.

Для оперативного устранения возможных последствий непогоды круглосуточно будут дежурить 178 аварийных бригад, в которые входят 543 специалиста и 317 единиц техники. Под особым контролем находится подача света в больницы, школы и на объекты инфраструктуры, а на случай чрезвычайных ситуаций подготовлены 32 передвижные электростанции общей мощностью свыше 1,48 МВт.

Специалисты напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи категорически запрещено к ним приближаться. О любых проблемах со светом или повреждениях энергообъектов необходимо сразу сообщать по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, звонок бесплатный, круглосуточно).