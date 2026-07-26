Воронежский суд отказался узаконить самовольную реконструкцию склада в жилой зоне

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Воронежский областной суд встал на сторону городской администрации и окончательно отменил решение о признании прав собственности на самовольно перестроенный склад, который находится в жилой зоне. Об этом сообщила пресс-служба объединенных судов Воронежской области 24 июля.

Конфликт начался из-за того, что собственник участка, предназначенного под магазин стройматериалов, решил расширить свое имущество. Еще в 2014 году к обычному складу пристроили мансарду, в результате чего площадь здания заметно увеличилась. При этом владелец не получал официального разрешения на строительство. Когда он попытался оформить объект через мэрию, ему отказали, так как он не собрал обязательный по закону пакет документов.

Несмотря на это, Советский районный суд первоначально поддержал истца, посчитав, что обновленное здание никому не мешает и не угрожает безопасности людей. Однако городская администрация не согласилась с таким исходом и подала апелляционную жалобу.