В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

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Жителей Воронежской области предупреждают о резком ухудшении погоды: в понедельник, 27 июля, в регионе ожидаются сильные ливни, грозы и опасные порывы ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 26 июля.

По данным Воронежского гидрометцентра, непогода охватит область как ночью, так и днем 27 июля. Местами пройдут интенсивные дожди в сопровождении гроз, а скорость ветра при порывах будет достигать 20 метров в секунду. Синоптики и спасатели предупреждают, что такие метеоусловия опасны для инфраструктуры и людей.

Из-за разгула стихии возможно повреждение линий связи и электропередачи — местами может отключаться свет. Обильные ливни способны вызвать подтопления пониженных участков местности и затруднить движение транспорта, увеличив риск аварий на дорогах. Кроме того, грозовые разряды и шквалистый ветер повышают вероятность бытовых и техногенных пожаров, а также случаев травматизма.

МЧС России напоминает, что при усилении ветра лучше оставаться в помещении, плотно закрыв окна, и держаться подальше от шатких конструкций и деревьев. Ни в коем случае нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП (о ЧП можно сообщить по номеру 8-800-220-0-220). В экстренных ситуациях следует звонить по единому номеру 112 или в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Воронежской области по телефону 277-99-00.