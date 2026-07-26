. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за мощного шторма в Ростовской области десятки пассажирских поездов южного направления выбились из графика. Задержки коснулись и рейсов, которые проходят транзитом через Воронеж. Об этом утром 26 июля сообщили в РЖД.

Напомним, в субботу, 25 июля ураган и ливни обесточили тяговые подстанции в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути задержались почти 90 поездов, а время опоздания достигало 8 часов. Железнодорожники уже починили сети, а пассажирам, которые ждали дольше 4 часов, организовали питание.

Тем не менее, последствия сбоя отразились на расписании и в воскресенье. Из-за задержек на начальных станциях изменилось время отправления нескольких поездов, проходящих через Воронеж:

№ 503 Анапа – Уфа: отправится не ранее 11:00 (вместо 9:50).

№ 155 Анапа – Москва: отправится не ранее 12:00 (вместо 10:05).

№ 232 Ейск – Москва: отправится не ранее 12:00 (вместо 10:03).

№ 460 Адлер – Тамбов: отправится не ранее 13:30 (вместо 9:30).

№ 126 Новороссийск – Москва: отправится не ранее 16:30 (вместо 14:20).

№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург: отправится не ранее 17:00 (вместо 13:49).

№ 38 Сириус – Нижний Новгород: отправится не ранее 17:30 (вместо 14:54).

№ 578 Сириус – Челябинск: отправится не ранее 18:00 (вместо 13:44).

№ 84 Адлер – Москва: отправится не ранее 18:00 (вместо 14:46).

Пассажирам отправляют СМС-уведомления об изменениях. Уточнить актуальное время в пути можно на сайте компании или по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-775-00-00.