Первый гол воронежского «Факела» в сезоне-2026/27 забил Вячеслав Якимов

Стартовый состав "огнеопасных" на матч с "Динамо". Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

25 июля в Воронеже на стадионе «Факел» местный одноименный клуб принимает махачкалинское «Динамо» в матче первого тура РПЛ. Позади первый тайм, счет 1:1.

На 22-й минуте хозяева повели в счете – цель поразил Вячеслав Якимов. Но уже спустя восемь минут – на 30-й – счет сравнялся. Юрий Журавлев срезал мяч в свои ворота – 1:1.

Напомним, что «Факел» никогда за 65 лет не выигрывал на старте сезона, выступая в элите отечественного футбола. Тем временем, дагестанский клуб никогда не побеждал в Воронеже.

Итак, впереди вторые 45 минут.

Читайте также:

«Факелу» не остается ничего, кроме борьбы за выживание»: воронежский клуб в седьмой раз дебютирует в РПЛ

Как снять стартовое проклятие? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с махачкалинским «Динамо»

Воронежские болельщики – перед матчем с «Динамо»: «Факел» перестал катать вату и постоянно играет в открытый футбол»