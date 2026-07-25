Лимиты на продажу топлива увеличили в Воронежской области

На утро 25 июля 92-й бензин есть более чем на 72 процентах заправок, 95-й - более чем на 65 процентах АЗС, солярка – на более чем на 80 процентах АЗС. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области стало проще заправить полный бак. Власти увеличили лимиты на продажу бензина. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев. Теперь за один раз можно купить больше топлива – от 40 литров (в городе) до 50 литров (на трассе).

По словам чиновника, ситуация с поставками налаживается. На складах и АЗС становится все больше горючего.

На утро 25 июля 92-й бензин есть более чем на 72 процентах заправок, 95-й - более чем на 65 процентах АЗС, солярка – на более чем на 80 процентах АЗС. Тем временем, заправлять топливо в канистры пока по-прежнему запрещено. Компании продают горючее только непосредственно в баки автомобилей.

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