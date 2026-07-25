118 дней будут отдыхать воронежцы в 2027 году

Минтруд России утвердил график праздников на 2027 год. Жителей Воронежской области ждет семь длинных выходных.

Самый длинный отдых года продлится 11 дней подряд. Мы будем отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Четыре выходных ждут на отрезке с 4 по 7 ноября – в рамках празднования Дня народного единства.

Также будут пять трехдневных отрезков для отдыха: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня.

Из 365 дней воронежцы будут работать 247 дней, а отдыхать - 118 дней (выходные плюс праздники).

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