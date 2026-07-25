17 быков без документов задержали в Воронежской области

Фото с сайта управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

23 июля на трассе Р-298 в Семилукском районе инспекторы ДПС совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям досмотрели фургон. Внутри обнаружили 17 молодых бычков, у которых не было никаких ветеринарных документов. Также на животных отсутствовали ушные бирки. Из-за этого их нельзя было опознать или проверить состояние их здоровья.

Водитель объяснил, что забирал животных в селе Земетчино Тамбовской области и вез их покупателю в город Елец Липецкой области.

Поскольку документы отсутствовали, существовал риск заноса опасных болезней (например, бруцеллеза или ящура). Инспекторы составили акт о возврате груза. Автомобиль развернули и сопроводили обратно до границы Тамбовской области. Материалы дела уже переданы коллегам из Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, чтобы они проконтролировали возврат скота и проверили хозяйство, продававшее животных.

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