В Воронеже водитель автобуса поздним вечером высадил 17-летнего инвалида

Хотя пассажир заранее оплатил проезд, но водитель выгнал инвалида без каких-либо объяснений. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже прокуратура начала проверку из-за инцидента с 17-летним юношей-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

23 июля поздно вечером водитель маршрутного автобуса высадил парня на улицу. Хотя пассажир заранее оплатил проезд, но водитель выгнал его без каких-либо объяснений.

По поручению прокурора области Сергея Филипенко организована проверка того, как в городе соблюдаются права пассажиров и правила перевозок. Если выяснится, что закон был нарушен, к водителю или перевозчику применят меры прокурорского реагирования (штрафы или другие санкции).

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