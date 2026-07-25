В пяти районах Воронежской области выли сирены ночью

В 5:41 25 июля режим непосредственного удара БпЛА отменили во всех пяти муниципалитетах. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вой сирен взбудоражил жителей Россошанского района 24 июля в 22:12. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В 22:41 сирены завыли в Лискинском районе, в 22:52 – в Бобровском районе, в 23:15 – в Аннинском и Бутурлиновском районах. В 5:41 25 июля режим отменили во всех муниципалитетах.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала в Воронежской области свыше 10,5 часов – с 22:07 24 июля до 8:42 25 июля. А с 1:59 до 2:44 и с 3:58 до 4:50 объявлялась ракетная опасность.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.