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НовостиОбщество24 июля 2026 15:52

В пригороде Воронежа ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки БПЛА

Мера необходима для более оперативного восстановления поврежденного и утраченного имущества
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу в нескольких сельских поселения пригородного района Воронежа ввели режим ЧС.

- Это необходимо для более оперативного восстановления поврежденного и утраченного имущества, - сообщили в региональном правительстве.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь на 23 июля в Воронежской области сбили 36 беспилотников. Из-за падения фрагментов уничтоженных дронов повреждения получили два склада маркетплейса, несколько частных домов, в одном из которых произошел пожар и погиб трехлетний мальчик. В нескольких многоэтажках выбило стекла и посекло осколками машины.