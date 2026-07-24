Воронежцев предупредили о запрете парковки на улице Софьи Перовской

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
Воронежских автомобилистов предупредили об ограничении парковки - 26 июля нельзя будет оставлять машину и останавливаться на участке улицы Софьи Перовской с 6.00 до 17.00.
- Ограничения затронут парковку напротив дома № 22, - сообщили в мэрии Воронежа.
Напомним, в этот день на Адмиралтейке отпразднуют День ВМФ.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал об ограничениях движения и парковки возле стадиона «Факел» в связи с матчем, маршрутные автобусы пустят в объезд этого участка.
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