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НовостиОбщество24 июля 2026 13:53

Воронежцев предупредили о запрете парковки на улице Софьи Перовской

Ограничения продлятся 11 часов 26 июля
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежских автомобилистов предупредили об ограничении парковки - 26 июля нельзя будет оставлять машину и останавливаться на участке улицы Софьи Перовской с 6.00 до 17.00.

- Ограничения затронут парковку напротив дома № 22, - сообщили в мэрии Воронежа.

Напомним, в этот день на Адмиралтейке отпразднуют День ВМФ.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об ограничениях движения и парковки возле стадиона «Факел» в связи с матчем, маршрутные автобусы пустят в объезд этого участка.

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