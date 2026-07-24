Воронежским автомобилистам напомнили о штрафах за парковку на газонах

фото управы Центрального района Воронежа

Управа Центрального района напомнила воронежцам об ответственности за парковку на газонах. Сотрудники регулярно проводят рейды с фиксацией нарушителей комплексом «Дозор М» в автоматическом режиме.

- Объезды территорий Центрального района осуществляются согласно маршрутному листу, составленному на основе мониторинга, а также по сигналам горожан. В этом году выявлено уже более 1000 нарушений, - отметили в управе.

Размеры штрафов, согласно закону Воронежской области № 74-ОЗ, для горожан от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц - от 5 000 до 25 000 рублей.