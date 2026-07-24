Три пожарных расчета тушили мусор в подъезде воронежской многоэтажки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Ночной пожар в подъезде жилого дома напугал воронежцев 23 июля. Возгорание произошло в ЖК «Волна» на улице Артамонова, 34ж.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области, на лестничной клетке четвертого этажа десятиэтажного дома загорелся строительный мусор.

- Сообщение о возгорании поступило в 23.42. Силами трех пожарных расчетов его ликвидировали в 23.50, никто не пострадал, - сообщили в ведомстве.

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