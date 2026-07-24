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НовостиОбщество24 июля 2026 12:22

В воронежском парке «Динамо» пройдет Большой психологический пикник

Гостей ждут 8 августа
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

8 августа на территории парка «Динамо» в Воронеже состоится экологическое мероприятие Большой психологический пикник. Одним из его участников станет Воронежский государственный заповедник.

Администрация заповедника привезет творческий мастер-класс «Фотостраничка» (подходит и для взрослых, и для детей), викторину. Гости смогут задать свои вопросы специалистам. ответить на ваши вопросы по поводу посещения территории. Участие в мероприятии бесплатное.

Время проведения: 8 августа 12:00-14:30

До встречи на Большом Психологическом Пикнике!