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НовостиПроисшествия24 июля 2026 11:39

На 3,5 года в колонию отправили воронежца за выстрел в прохожего

Воронежца осудили за стрельбу на улице
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

56-летнего жителя Железнодорожного района Воронежа отправили в колонию за трельбу на улице. Инцидент произошел в августе 2025 года. Мужчина месяцем ранее нашел оружие и патроны к нему и почти сразу воспользовался опасной находкой для устрашения. Ему не понравилась шумная компания, и воронежец сначала дважды выстрелил в воздух, а потом - в одного из молодых людей, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Виновного осудили по трем статьям - за незаконное хранение огнестрельного оружия, хулиганство с применением оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 года в колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.