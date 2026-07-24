Экзотические сверчки, кузнечики и тайский кивсяк теперь обитают в Воронежском зоопарке

Фото с сайта Воронежского зоопарка

Коллекция Зала беспозвоночных Воронежского зоопарка пополнилась шестью новыми видами животных, рассказали в администрации зоопарка. Среди новоселов - экзотические виды сверчков и кузнечиков.

Также посетители могут познакомиться с представителем отряда двупарноногих многоножек – гигантским тайским кивсяком. Правда, он предпочитает активничать в ночное время суток, а остальное время малоподвижен.

Новые обитатели зоопарка – вегетарианцы и питаются листьями деревьев и кустарников, участвуя в переработке органики. Кроме того, они любят полакомиться апельсинами и другими сочными фруктами.

Приходите в зоопарк в выходные!