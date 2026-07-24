В Воронежской области с двух организаций взыщут 9,7 млн руб не выплаченного земельного налога

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С двух организаций взыщут более 9,7 млн рублей неуплаченного земельного налога, такое решение принял Арбитражный суд Воронежской области, сообщила региональная прокуратура.

В 2014 году администрация Бобровского района заключила соглашение с иностранным инвестором по строительству предприятия по машиностроительному производству, лакировке и сборке сельскохозяйственной техники. Организации предоставили в качестве меры поддержки освобождение от уплаты земельного налога на срок до 1 января 2022 года. Для реализации проекта инвестор создал подконтрольное юридическое лицо.

Но на данный момент инвестирование в проект прекращено, и он исключен из перечня особо значимых.

- Прокуратура области в суде указала на фактическое прекращение инвестирования в рамках заключенного соглашения и недостижение его целей. В связи с чем Арбитражный суд Воронежской области вынес решение о взыскании солидарно с двух организаций в пользу администрации района упущенной выгоды в виде выпавшего дохода от неуплаченного земельного налога в размере более 9,7 млн рублей, - отметили в региональной прокуратуре.