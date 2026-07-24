В Воронеже аварийный коллектор вынесли из-под колокольни храма

Фото РВК-Воронеж

Водоканал полностью завершил работы по замене аварийного канализационного коллектора на Московском проспекте в Коминтерновском районе. Новый участок прошел испытания и уже подключен к работе.

Напомним, авария на Московском проспекте 31б обнаружилась при обрушении над канализационным коллектором диаметром 1000 мм. Для ее устранения бригады водоканала оперативно смонтировали временный трубопровод длиной 250 метров и с помощью трех откачивающих установок каждый час перекачивали порядка 1300 кубометров сточных вод. Потребовалась замена около 9 метров поврежденного трубопровода.

- Из за стесненного пространства и близости к храму требовалась особая точность и осторожность. Часть трубы проходила под входной группой колокольни, а работы велись вплотную к опорной стене: из за износа коммуникаций существовала угроза обрушения здания. Чтобы исключить риски, специалисты вынесли трубопровод из под колокольни — эти работы выполнялись с предельной аккуратностью. Для решения задачи был привлечен профильный подрядчик с опытом работ в стесненных условиях, - рассказали в РВК-Воронеж.

Сейчас техника засыпает траншею и трамбует песок на месте проведения земляных работ.