100 тысяч заплатит воронежский мастер ногтевого сервиса за мошенничество

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Павловский районный суд Воронежской области признал мастера ногтевого сервиса виновной по делу о мошенничестве. Чтобы получить единовременную выплату, женщина предоставила ложные сведения о доходах,. После этого ей выплатили 380 тысяч.

Полученные средства мастер потратила на развитие дела. Купила оборудование стоимостью 350 тысяч, а на оставшиеся 30 тысяч прошла курсы повышения квалификации по маникюру и обучение педикюру.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело. Суд учел признание вины, раскаяние, а также полное возмещение материального ущерба государству. Кроме того, женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей. За нее на суде также заступился представитель управления социальной защиты о снисхождении.

В результате виновной присудили выплатить штраф в размере 100 тысяч. Приговор пока не вступил в законную силу.