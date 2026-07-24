Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 10:22

100 тысяч заплатит воронежский мастер ногтевого сервиса за мошенничество

Женщина предоставила ложные сведения для получения выплаты
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Павловский районный суд Воронежской области признал мастера ногтевого сервиса виновной по делу о мошенничестве. Чтобы получить единовременную выплату, женщина предоставила ложные сведения о доходах,. После этого ей выплатили 380 тысяч.

Полученные средства мастер потратила на развитие дела. Купила оборудование стоимостью 350 тысяч, а на оставшиеся 30 тысяч прошла курсы повышения квалификации по маникюру и обучение педикюру.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело. Суд учел признание вины, раскаяние, а также полное возмещение материального ущерба государству. Кроме того, женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей. За нее на суде также заступился представитель управления социальной защиты о снисхождении.

В результате виновной присудили выплатить штраф в размере 100 тысяч. Приговор пока не вступил в законную силу.