Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2026 9:30

Воронежский адвокат взял 300 тыс руб у женщины, чтобы ослабить полицейский надзор над ее сыном и обманул

Теперь его будут судить за мошенничество в крупном размере
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Будут судить 35-летнего адвоката филиала Воронежской областной коллегии адвокатов. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

В апреле 2026 года мужчина получил 300 тыс рублей от жительницы Воронежа за решение вопроса о послаблении административного надзора в отношении ее сына, осужденного за совершение тяжких преступлений. Деньги якобы предназначались для передачи сотрудникам полиции, фактически адвокат распорядился ими по своему усмотрению. На самом деле, у него отсутствовали какие-либо возможности влиять на принятие подобных решений. Его поймали сотрудники регионального управления ФСБ.

- Уголовное дело направлено в Левобережный райсуд Воронежа, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

Следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 2,5 млн рублей.