В Воронеже установили первые делиниаторы метробуса

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже продолжается подготовка к запуску линии метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте. Минувшей ночью рабочие установили первые делиниаторы, которые предназначены для физического разделения транспортных потоков.

В мессенждере МАХ мэр города Сергей Петрин сообщил, что также продолжается нанесение разметки на участках, где в связи с запуском линии метробуса изменится организация дорожного движения. Например, участок улицы Электросигнальной станет односторонним.

- Это необходимо для обеспечения безопасности всех участников движения при включении метробуса в систему городского транспорта, - пояснил Сергей Петрин.

Раньше глава города уже сообщал, что реализация проекта предусматривает несколько этапов, включая изменение схемы организации дорожного движения, оборудование обособленных выделенных полос с установкой делиниаторов, переустройство посадочных платформ и монтаж остановочных навесов, установку дополнительных комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД.

В этом году делиниаторы смонтируют на всем маршруте метробуса и приступят к оборудованию новых остановочных платформ, которое продлится в течение этого и следующего года.

Фото мэрии Воронежа

Мэр акцентировал, что метробус — это не новый вид транспорта, а особая скоростная система «коридоров» для движения городских маршрутов. С помощью делиниаторов движение общественного транспорта в общем потоке сделают беспрепятственным.

Сергей Петрин призвал водителей и пешеходов обращать внимание на изменения в схеме движения:

- Если на каком-то участке дороги нет разметки, следует руководствоваться требованиями и предписаниями дорожных знаков.