Воронежцев предупредили о мошенничестве с обещанием бесплатных 50 литров бензина

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О новом виде мошенничества предупредили воронежцев. В социальных сетях распространяется фейковая информация о том, что компания «Роснефть» якобы начала выдавать талоны на бензин через специальный сайт, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа».

Аферисты предлагают перейти по ссылке, оставить заявку и получить бесплатно 50 литров бензина. Однако ссылка ведет на ресурс мошенников, созданный для похищения личных данных пользователей.

Поддельный сайт внешне похож на официальный ресурс компании, однако использует изменённый логотип. Кроме того, он работает через небезопасный протокол HTTP, который не обеспечивает защиту передаваемой информации. Это создаёт риск перехвата введённых данных.

Также эксперты выяснили, что домен сайта зарегистрирован 22 июля у американского регистратора. Это вызывает серьёзные сомнения в его принадлежности российской нефтяной компании.