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НовостиОбщество24 июля 2026 7:32

Воронежские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Средняя урожайность в этом году составляет 39,5 ц/га
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

С полей Воронежской области собран первый миллион тонн зерна из нового урожая. Это озимая и яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овёс, горох.

Почти 20% собранного урожая обмолочено. По данным губернатора области Александра Гусева, средняя урожайность в этом году составляет 39,5 ц/га. Более высокие показатели (свыше 50 ц/га) отмечаются в Аннинском, Лискинском, Новоусманском, Рамонском, Семилукском, Хохольском районах. По предварительным оценкам, 90 процентов зерна относятся к продовольственным классам.

Глава региона заверил, что мощности для приема урожая готовы, имеется и необходимый запас топлива.