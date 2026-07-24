Характеристики 4965 объектов недвижимости уточнили в Воронежской области

На территории Воронежской области полностью завершены комплексные кадастровые работы (ККР) федерального значения, проводившиеся в 2026 году. Соответствующие сведения уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Итогом работы стало уточнение характеристик 4965 объектов недвижимости, расположенных в 30 кадастровых кварталах Верхнехавского и Каширского муниципальных районов. Это позволило существенно повысить точность данных о границах земельных участков и объектов капитального строительства на этих территориях.

Помимо завершенного федерального этапа, в регионе продолжаются комплексные кадастровые работы областного значения. В настоящее время проекты карт-планов территорий уже подготовлены в отношении всех 185 кадастровых кварталов, охватывающих 7 муниципальных районов (Терновский, Таловский, Бутурлиновский, Аннинский, Верхнемамонский, Калачеевский, Хохольский) и 2 городских округа (г. Нововоронеж и г. Борисоглебск). Извещения о проведении согласительных комиссий размещены на официальном сайте Росреестра, а также на сайтах и в официальных печатных изданиях соответствующих муниципальных образований.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Юрий Толоконников подчеркнул значение завершенного этапа и важность продолжения работы с жителями:

- Завершение федерального этапа – это важный шаг к наведению полного порядка в реестре недвижимости региона. Однако работа на этом не останавливается. Сейчас ключевая задача – обеспечить максимальное участие собственников в согласительных комиссиях по областным работам. Это уникальная возможность для граждан бесплатно и в досудебном порядке уточнить границы своих участков, чтобы в будущем избежать земельных споров и ошибок при сделках. Призываю всех внимательно следить за извещениями и не откладывать решение этих вопросов.