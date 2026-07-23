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НовостиОбщество23 июля 2026 17:00

Грозы и ливни обещают в Воронежской области 24 июля

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
Алексей СЕРГУНИН
По прогнозам синоптиков, с 18:00 23 июля до 18:00 24 июля в отдельных муниципалитетах возможны грозы и ливни.

По прогнозам синоптиков, с 18:00 23 июля до 18:00 24 июля в отдельных муниципалитетах возможны грозы и ливни.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности сразу по трем критериям. Информация об этом размещена на прогностической карте на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, с 18:00 23 июля до 18:00 24 июля в отдельных муниципалитетах возможны грозы и ливни. Кроме того, с 6:00 24 июля до 6:00 25 25 июля в регионе будет действовать четвертый класс пожарной опасности.

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