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НовостиПолитика23 июля 2026 16:14

Евгений Бажанов ушел с поста министра ЖКХ и энергетики Воронежской области

С 24 июля чиновник станет заместителем председателя правительства региона
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального правительства.

Фото пресс-службы регионального правительства.

23 июля министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов освобожден от замещаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Указ о досрочном прекращении полномочий по инициативе работника подписал губернатор Александр Гусев.

С 24 июля Евгений Бажанов займет должность заместителя председателя правительства региона. А исполнять обязанности главы министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области будет заместитель министра Григорий Воронцов.

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