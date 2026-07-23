Избивавшего детей воронежца на два месяца отправили в изолятор

В Новохоперске 39-летнего мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Воронежской области. По версии силовиков, фигурант с декабря 2025 года по май 2026 года жестоко избивал двух детей - восьми и десяти лет - своей сожительницы.

Фигуранту предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). За это преступление закон предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Судья согласился со следователем и заключил обвиняемого под стражу, чтобы он не мог скрыться или угрожать свидетелям.

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