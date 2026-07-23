Огурцы в Воронежской области подешевели на 9,31 рубля

Стоимость килограмма огурцов снизилась на 9,94 процента или 9,31 рубля – до 83,59 рубля. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 13 по 20 июля в Воронежской области резко подешевели огурцы. Об этом сообщает пресс-служба Воронежстата. Стоимость килограмма овоща снизилась на 9,94 процента или 9,31 рубля – до 83,59 рубля. Также понизилась цена на помидоры - на 6,95 процента или 10,27 рубля. Также подешевел картофель – на 3,05 процента или 2,01 рубля до 62,88 рубля.

Тем временем, подросла цена на столовую свеклу – на 4,59 процента до 48,04 рубля. Сахар теперь стоит 72,98 рубля (плюс 2,51 рубля), а охлажденные и мороженые куры – 255,53 рубля (плюс 7,05 рубля).

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