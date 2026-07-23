В Воронеже предприниматель стащил из бюджета 30 миллионов

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено в Центральный суд Воронежа. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в сентябре 2024 года 38-летний житель Воронежа получил субсидию в размере 30 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на закупку и монтаж заводских модульных домов для базы отдыха. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемый самостоятельно возвел объекты из собственных материалов ради экономии, а в контролирующее ведомство предоставил отчетность с заведомо завышенной стоимостью работ.

В результате региональное министерство предпринимательства, торговли и туризма понесло ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный суд Воронежа.

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