Семь боеприпасов времен ВОВ взорвали в Воронежской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

22 июля в Воронежской области взрывотехники уничтожили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Снаряды ликвидировали на установленной подрывной площадке в Каширском районе.

В результате взорвали пять артиллерийских снарядов 45-миллиметрового калибра, противопехотную мину и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Заявку на уничтожение боеприпасов подала администрация Рамонского района.

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