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НовостиОбщество23 июля 2026 13:31

Сирены прозвучат на двух заводах в Воронеже 24 июля

На предприятиях будут проверять системы оповещения
Алексей СЕРГУНИН
24 июля в Воронеже будет проводиться проверка систем оповещения.

24 июля в Воронеже будет проводиться проверка систем оповещения.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

24 июля в Воронеже будет проводиться проверка систем оповещения. Об этом 23 июля сообщили в региональном правительстве.

С 11:00 до 11:15 будут звучать сирены на заводе «Электросигнал» (улица Электросигнальная, 1). А с 13:00 до 14:00 сирены завоют на заводе «Воронежстальмост» (улица Волгоградская, 39).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Нововоронеже прошла плановая проверка работы локальной системы оповещения Нововоронежской АЭС.

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