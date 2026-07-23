Сирены прозвучат на двух заводах в Воронеже 24 июля

24 июля в Воронеже будет проводиться проверка систем оповещения. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

24 июля в Воронеже будет проводиться проверка систем оповещения. Об этом 23 июля сообщили в региональном правительстве.

С 11:00 до 11:15 будут звучать сирены на заводе «Электросигнал» (улица Электросигнальная, 1). А с 13:00 до 14:00 сирены завоют на заводе «Воронежстальмост» (улица Волгоградская, 39).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Нововоронеже прошла плановая проверка работы локальной системы оповещения Нововоронежской АЭС.

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