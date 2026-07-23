Врачи отпустили домой пострадавших в результате атаки БПЛА на Воронеж

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Стало известно о состоянии пострадавших в результате массированной атаки на Воронежскую область в ночь на 23 июля. Напомним, по данным губернатора региона Александра Гусева, от удара беспилотника в частном доме под Воронежем возник пожар, в котором погиб трехлетний мальчик. Его родители получили травмы.

Также пострадал 19-летний парень. У него легкие повреждения.

Врачи оперативно оказали первую помощь всем раненым, после чего отпустили их лечиться домой.

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