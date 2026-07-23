Штрафов на 6800 рублей выписали воронежскому водителю за поездку с пассажиром на крыше

Очередного нарушителя правил дорожного движения выявили с помощью соцсетей. Накануне в одном из городских телеграм-каналов опубликовали видеозапись, на которой водитель катает пассажира на крыше автомобиля ВАЗ 2109 на улице Матросова.

Госавтоинспекторы с помощью камер видеофиксации установили и нашли нарушителя. Им оказался 18-летний житель областного центра. При проверке по базе данных выяснилось, что у молодого человека еще и отсутствует водительское удостоверение.

Нарушителя привлекли к ответственности по нескольким статьям: за отсутствие права управления; нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля; отсутствие полиса ОСАГО. В итоге вышла сумма штрафа в 6800 рублей.